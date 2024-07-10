Свою позицию генсек Альянса высказал перед началом заседания Евроатлантического совета в Вашингтоне.

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Почему Россия не нападет на страну НАТО

Йенс Столтенберг обосновал свою уверенность в том, что пока Москва не готовит агрессию против государств-членов НАТО.

Разведданные свидетельствуют о том, что Россия полностью поглощена войной против Украины. Ради реализации своих амбиций там Путин переместил значительную часть своего войска, которое было размещено вдоль финской границы, в Украину.

Поэтому в Альянсе не видят прямой военной угрозы ни для одного из союзников. Впрочем, очевидно, что страна-агрессор будет прибегать к гибридным атакам, саботажу и другим действиям в отношении их.

Столтенберг подчеркнул, что Россия не имеет возможности осуществить нападение на другое государство одновременно с войной в Украине.

Также генсек НАТО отметил, что Украина не получит приглашение стать членом Альянса во время саммита в Вашингтоне из-за отсутствия консенсуса между странами-членами.