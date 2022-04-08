Столтенберг подчеркнул, что не надо допускать эскалации войны в Украине. Ведь она может пойти дальше, передает 24 канал.

К теме Путин не оставил свою первоочередную цель – захватить Украину, – Столтенберг

Мы сейчас должны не допустить эскалацию. Мы направили свои усилия на это. Мы сохраняем единство и укрепляем позиции на восточном фланге,

– заявил генсек НАТО.

Также он ранее предполагал, что война может продолжаться несколько лет.

Вас может заинтересовать мнение Курта Волкера о ситуации: смотрите видео