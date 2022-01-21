Соответствующую информацию уже подтвердили в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.
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В свою очередь глава норвежской исследовательской группы NUPI по вопросам безопасности и обороны Карстен Фриис пояснил, что согласовать вопрос нового генсека для 30 стран-членов проблематично.
Этот вопрос может стать тем, на которое они (государства НАТО – 24 канал) сейчас не хотят тратить внутреннюю политическую энергию. Возможно, проще уговорить Столтенберга побыть генеральным секретарем еще некоторое время,
– отметил он.
Следовательно, политика остаться на посту просит ряд ведущих стран, среди которых США и Германия.
Столтенберг на посту генсека НАТО
- Йенс Столтенберг занимает пост генерального секретаря Альянса с 1 октября 2014 года.
- Его мандат продлевали дважды, а пришел он на смену датчанину Андерсу Фогу Расмуссену.
- Интересно, что до этого генсек НАТО занимал пост главы норвежского правительства.