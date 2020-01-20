Стоматолог из Германии пытался продать двадцать поддельных картин Пикассо

Мужчина предлагал нескольким аукционным домам два десятка картин, заверяя руководство, что каждая из них настоящая и имеет соответствующий сертификат.

В 2017 году 52-летний стоматолог предоставил экспертам из Дюссельдорфа фальшивые документы на полотна и заявил, что записи на оборотах картин сделал сын Пабло Пикассо, пишет Artnews.

Позже работники аукционных домов подвергли сомнению подлинность произведений и начали выяснять, действительно ли это работы самого художника.

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Когда узнали истинное происхождение картин, стоматолога обвинили в "несанкционированной эксплуатации произведений, защищенных авторским правом" и в использовании фальшивых документов. Ему назначили явиться перед судом 28 января.

Если у вас есть работа авторства Пикассо и вы скажете, что она упала с неба или вы взяли ее на блошином рынке, маловероятно, что кто-то поверит вам,

– сказал адвокат сына Пикассо Жан-Жак Нойер.

История поддельных картин ПикассоОсенью прошлого года суд в Лионе, что во Франции, оставил в силе приговор 2015 года – условный срок в два года для Пьера и Даниель Ле Гуэннек. В 2010 году мужчина, работавший электриком у Пикассо, заявил, что хранит 271 незадокументированное произведение художника. В свое время принц Чарльз также попал в аферу с поддельными картинами Пикассо. Он выставлял ненастоящие произведения в своем фонде.