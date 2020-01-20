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      Стоматолог із Німеччини намагався продати двадцять підроблених картин Пікассо

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      Картини відомого художника підробляють вже не вперше / Katari Mag

      Чоловік пропонував декільком аукціонним будинкам два десятки картин, завіряючи керівництво, що кожна із них справжня та має відповідний сертифікат.

      У 2017 році 52-річний стоматолог надав експертам із Дюссельдорфа фальшиві документи на полотна та заявив, що записи на зворотах картин зробив син Пабла Пікассо, пише Artnews.

      Пізніше працівники аукціонних будинків піддали сумнівам автентичність творів та почали з’ясовувати, чи дійсно це роботи самого художника.

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      Коли дізналися справжнє походження картин, стоматолога звинуватили у "несанкціонованій експлуатації творів, захищених авторським правом" та у використанні фальшивих документів. Йому призначили з'явитися перед судом 28 січня.

      Якщо ви маєте роботу авторства Пікассо і скажете, що вона впала з неба, або ви взяли її на блошиному ринку, малоймовірно, що хтось повірить вам»,
      – сказав адвокат сина Пікассо Жан-Жак Нойер.

       

      Історія підроблених картин ПікассоВосени минулого року суд в Ліоні, що у Франції, залишив у силі вирок 2015 року про дворічний умовний термін для П'єра і Даніель Ле Гуеннек. У 2010 році чоловік, який працював електриком у Пікассо, заявив, що зберігає 271 незадокументований витвір художника. Свого часу принц Чарльз також потрапив у аферу з підробленими картинами Пікассо. Він виставляв несправжні твори у своєму фонді.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Мистецтво Новини культури
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