В сети юмор клиники оценили. Как передает 24 канал, шутка о России появилась в твиттере The Dental House.

Важно "Вы не пройдете": в ГНСУ потролили Путина через 9 колец

На своей странице в соцсетях клиника сравнила Россию с зубом мудрости. Как известно, зуб мудрости свое название получил потому, что произрастает последним, когда человек достигает интеллектуальной зрелости – становится мудрым. Однако это сравнение, очевидно не о России.

Дело в том, что зубы мудрости с течением времени и эволюции стали просто ненужными людям, поэтому их почти всегда удаляют. Именно это, очевидно, и нужно сделать с Россией, чтобы вся челюсть – то есть весь мир – жил спокойно.



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Добавим, что на днях Владимир Путин выполз из своего бункера, чтобы устроить "неформальный саммит СНГ". Однако в сети шутят, что на самом деле кремлевский диктатор хотел воплотить свою безумную фантазию в стиле "Властелина колец".

Гостями саммита стали представители 9 стран. Им всем Путин вручил кольца – золотые куски с символикой СНГ без всякого намека на ювелирный вкус. В СБУ отреагировали на "Властелина колец", которого Путин пытался разыграть на своем "шабаше СНГ".