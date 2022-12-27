У мережі гумор клініки оцінили. Як передає 24 канал, жарт про Росію з'явився у твітері The Dental House.

Важливо "Ви не пройдете": у ДПСУ потролили Путіна через 9 перснів

На своїй сторінці у соцмережах клініка порівняла Росію із зубом мудрості. Як відомо, зуб мудрості свою назву отримав тому, що виростає останнім, коли людина досягає інтелектуальної зрілості – стає мудрою. Однак це порівняння, явно не про Росію.

Річ у тім, що зуби мудрості з плином часу та еволюції стали просто непотрібними людям, тож їх майже завжди видаляють. Саме це, очевидно і треба зробити з Росією, аби вся щелепа – тобто весь світ – жив спокійно.



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Додамо, що днями Владімір Путін виповз зі свого бункера, аби влаштувати "неформальний саміт СНД". Однак у мережі жартують, що насправді кремлівський диктатор хотів втілити свою божевільну фантазію у стилі "Володаря перснів".

Гостями саміту стали представники 9 країн. Їм усім Путін вручив персні – золоті шматки з символікою СНД без будь-якого натяку на ювелірний смак. У СБУ відреагували на "Володаря перснів", якого Путін намагався розіграти на своєму "шабаші СНД".