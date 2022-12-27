До флешмобу з тролінгу Путіна долучилися і в Державній прикордонній службі України. У пресслужбі відомства поділилися смішним відео з цього приводу.
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Українські прикордонники показали майбутнє окупантів
Прикордонники влучно показали, яке майбутнє чекає російських загарбників. У ДПСУ змонтували прекрасне відео того, як ЗСУ знищують зло і руйнують плани Саурона, якого українці порівняли з Путіним.
"You shall not pass!", що означає – "Ви не пройдете!", – глузливо підписали відеоролик прикордонники.
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Що цьому передувало
- У Росії стартував неформальний саміт країн СНД. Усього там зібралися представники 9 країн.
- З такої нагоди, російський президент Владімір Путін підготував новорічний подарунок для всіх членів. Він вручив учасникам саміту персні, на яких був надпис "З Новим роком!".
- Українці за лічені години вибухнули мемами про "Саурона-Путіна" та "Ґолума-Лукашенко". Вони провели аналогію 9 кілець Путіна з сагою "Володар перснів".
- Відомо, що один перстень Путін залишив собі. Варто зазначити, що єдиним, хто одразу ж надів кільце на палець був самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко, якого українці назвали Ґолумом, що "дуже любить своє золотце".
- Подія справді виявилася дуже іронічною, адже Росію вже не один рік порівнюють з Мордором, а її військових – з орками.