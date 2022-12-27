Гостями саміту стали представники 9 країн. Їм усім Путін вручив персні – золоті шматки з символікою СНД без будь-якого натяку на ювелірний смак.
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Схоже, подарунку зрадів тільки самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він відразу ж приміряв орківський перстень.
Путінські персні отримали:
- президент Азербайджану;
- прем'єр-міністр Вірменії;
- президент Казахстану;
- президент Киргизстану;
- президент Таджикистану;
- президент Туркменістану;
- президент Узбекистану;
- самопроголошений президент Білорусі.
Як відреагували у СБУ
У СБУ відреагували на "Володаря перснів", якого Путін намагався розіграти на своєму "шабаші СНД".
Прочитали, що "за порєбріком" один воєнний злочинець зробив 9 кілець і думає, що це йому допоможе нас перемогти. Ми читали Толкіна і у нас для нього тільки погані новини,
– заявив у СБУ.
У СБУ відреагували на персні Путіна / СБУ
Окрім того, силовики опублікували дуже символічне фото.