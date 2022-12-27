Гостями саміту стали представники 9 країн. Їм усім Путін вручив персні – золоті шматки з символікою СНД без будь-якого натяку на ювелірний смак.

Зауважте Перед загрозою бунтів: Путін вирішив частково повернути до Росії свої каральні загони

Схоже, подарунку зрадів тільки самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він відразу ж приміряв орківський перстень.

Путінські персні отримали:

президент Азербайджану;

прем'єр-міністр Вірменії;

президент Казахстану;

президент Киргизстану;

президент Таджикистану;

президент Туркменістану;

президент Узбекистану;

самопроголошений президент Білорусі.

Як відреагували у СБУ

У СБУ відреагували на "Володаря перснів", якого Путін намагався розіграти на своєму "шабаші СНД".

Прочитали, що "за порєбріком" один воєнний злочинець зробив 9 кілець і думає, що це йому допоможе нас перемогти. Ми читали Толкіна і у нас для нього тільки погані новини,

– заявив у СБУ.

У СБУ відреагували на персні Путіна / СБУ

Окрім того, силовики опублікували дуже символічне фото.