В Украине началась волна протестов против реванша пророссийской "пятой колонны". Сегодня в Ровненской области произошли столкновения между патриотами и "титушками" нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Как сообщил "Диалог", 23 июня в Березно на Ровненщине активисты "Национального корпуса" пикетировали приемную нардепа от "Слуги народа" Сергея Литвиненко, который призвал принять законопроект об особом статусе Донбасса, чтобы "придать динамику" переговорам в минском и нормандском форматах.

На место прибыл нардеп Илья Кива в окружении молодых людей крепкого телосложения. Активисты забросали их яйцами. "Очень быстро митинг перерос в столкновения с полицией. Правоохранители довольно жестко начали задерживать протестующих. Были слышны стрельба и взрывы петард", – пишет Диалог.

Присутствующие в приемной активисты "Нацкорпуса" заявили, что выступают против реванша пророссийских сил, которые "решили привлечь силовой блок, чтобы расшатывать ситуацию в Украине".

Столкновения в Березно: видео

Столкновения между активистами Нацкорпуса и титушками: видео

Как сообщалось ранее, 15 июня в Киеве проходило два параллельных митинга сторонников и противников пророссийского блогера Анатолия Шария. Через два дня на станции метро "Театральная" произошла драка с участием мужчин, одетых в одежду с символикой блогера. 23 июня в Житомире главу городской ячейки партии Шария избили, после того как он брызнул слезоточивым газом в лицо ветерану АТО.