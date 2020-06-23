В Україні почалася хвиля протестів проти реваншу проросійської "п'ятої колони". Сьогодні в Рівненській області відбулися зіткнення між патріотами і "тітушками" нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви.

Як повідомив "Діалог", 23 червня в Березне на Рівненщині активісти "Національного корпусу" пікетували приймальню нардепа від "Слуги народу" Сергія Литвиненка, який закликав прийняти законопроєкт про особливий статус Донбасу, щоб "надати динаміку" переговорам в мінському і нормандському форматах.

На місце прибув нардеп Ілля Кива в оточенні молодих людей міцної статури. Активісти закидали їх яйцями. "Дуже швидко мітинг переріс у зіткнення з поліцією. Правоохоронці досить жорстко почали затримувати протестувальників. Були чутні стрільби і вибухи петард", – пише Діалог.

Присутні у приймальні активісти "Нацкорпуса" заявили, що виступають проти реваншу проросійських сил, які "вирішили залучити силовий блок, щоб розхитувати ситуацію в Україні".

Сутички у Березному: відео

Сутички між активістами Нацкорпусу і тітушками: відео

Як повідомлялося раніше, 15 червня в Києві проходило два паралельних мітинги прихильників і противників проросійського блогера Анатолія Шарія. Через два дні на станції метро "Театральна" сталася бійка за участю чоловіків, одягнених в одяг з символікою блогера. 23 червня в Житомирі главу міського осередку партії Шарія побили, після того як він бризнув сльозогінним газом в обличчя ветерану АТО.