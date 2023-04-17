Об этом он сказал, отвечая на вопросы народного журналиста Дениса Кошельника.

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Журналист встретил поклонника Путина возле храма УПЦ МП. Он попросил верующего честно ответить на вопрос о том, как он относится к Путину.

К Путину хорошо отношусь. Я не думаю, что он виноват. Он к нам хорошо относится,

– сказал мужчина.

И это после тысячи смертей, после пыток и убийств украинцев российской армией, которой руководит Путин. Может быть, этот человек живет где-то в параллельной Вселенной?

Стоит добавить, что впоследствии мужчина поспешил извиниться. Он подошел к журналисту и сказал, что "просто не подумал".

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