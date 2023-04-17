Об этом он сказал, отвечая на вопросы народного журналиста Дениса Кошельника.
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Журналист встретил поклонника Путина возле храма УПЦ МП. Он попросил верующего честно ответить на вопрос о том, как он относится к Путину.
К Путину хорошо отношусь. Я не думаю, что он виноват. Он к нам хорошо относится,
– сказал мужчина.
И это после тысячи смертей, после пыток и убийств украинцев российской армией, которой руководит Путин. Может быть, этот человек живет где-то в параллельной Вселенной?
Стоит добавить, что впоследствии мужчина поспешил извиниться. Он подошел к журналисту и сказал, что "просто не подумал".
Поклонник УПЦ МП рассказал об отношении к нему: смотрите видео
Скандал вокруг УПЦ МП: последние новости
- 12 апреля комиссия Минкульта по приему – передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" наконец попала на их территорию и начала работу.
- Духовенство УПЦ МП еще 29 марта должно было покинуть территорию Лавры, однако попы этого делать не хотели. Более того, они и их прихожане блокировали вход комиссии Минкульта в два здания Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
- Вероятно, духовенству Московского патриархата настолько не понравилось очищение Лавры от "русского мира", что они в лучших традициях покровителей оставили после себя руины. Последствия безвозмездного пользования имуществом Национального заповедника представителями УПЦ МП показали в Минкульте.