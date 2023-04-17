Про це він сказав, відповідаючи на питання народного журналіста Дениса Кошельника.

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Журналіст зустрів прихильник Путіна біля храму УПЦ МП. Він попросив вірянина чесно відповісти на питання про те, як він ставиться до Путіна.

До Путіна добре ставлюся. Я не думаю, що це він винен. Він до нас добре ставиться,

– сказав чоловік.

І це після тисяч смертей, після катувань та вбивств українців російською армією, якою керує Путін. Можливо, ця людина живе десь у паралельному Всесвіті?

Варто додати, що згодом чоловік поспішив попросити вибачення. Він підійшов до журналіста і сказав, що "просто не подумав".

Прихильник УПЦ МП розповів про ставлення до нього: дивіться відео

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