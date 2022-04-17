Пропагандисты распространяют новые фейки о том, якобы Альянс не готов к войне и уже исчерпал свои вооруженные и финансовые возможности.
К слову Оружие предоставят, но вопрос в темпах, – Арестович о задержке поставок с Запада
С чем связана истерия пропагандистов
Дело в том, что 13 апреля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи для Украины. А именно о поставках тяжелого вооружения Украине.
Все из-за обострения военной ситуации. В общей сложности помощь окажут на сумму 800 миллионов долларов. Это же подтвердили в CNN.