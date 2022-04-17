Пропагандисты распространяют новые фейки о том, якобы Альянс не готов к войне и уже исчерпал свои вооруженные и финансовые возможности.

К слову Оружие предоставят, но вопрос в темпах, – Арестович о задержке поставок с Запада

С чем связана истерия пропагандистов

Дело в том, что 13 апреля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи для Украины. А именно о поставках тяжелого вооружения Украине.

Все из-за обострения военной ситуации. В общей сложности помощь окажут на сумму 800 миллионов долларов. Это же подтвердили в CNN.

Важно! Подразделение украинских военных срочно нуждается в внедорожниках, чтобы давать отпор врагам. Парни в бою потеряли часть снаряжения. Волонтеры, среди которых журналистка 24 канала, организовали сбор денег: Моно: 5375414110443750

Paypal: vyatkinaangelina@gmail.com Больше реквизитов и информации по ссылке.

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