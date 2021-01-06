Сторонники Трампа в Канзасе ворвались в местный Капитолий: фото, видео
Протесты в США вышли за пределы Вашингтона. В частности, в Канзасе сторонники Дональда Трампа тоже пришли к местному Капитолию.
Протестующие находятся внутри здания. Об этом сообщает телевизионный канал Канзаса KSNT.
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Митингующие сейчас ведут себя спокойно, без всяких агрессивных действий. Между демонстрантами и силовиками не происходят столкновения.
Один из сторонников Трампа внутри Капитолия заявил, что они не собираются штурмовать здание.
Сторонники Трампа в здании Капитолия в штате Канзас: видео
Митингующие находятся под усиленным надзором полиции, которая содержится на территории Капитолия. Как прокомментировал KSNT охранник здания, в целом людям не запрещается находиться в этом помещении.
Митингующие в Канзасе находятся на территории местного капитолия / Фото KSNT
Протесты сторонников Трампа в США: что известно
- В США 6 января должны были огласить официальные результаты выборов США. Перед тем сторонники действующего главы США Дональда Трампа вышли на митинг к Капитолию, который впоследствии превратился в беспорядки.
- Протестующие ворвались в Конгресс. Между ними и силовиками возникли жесткие столкновения. Сейчас местные СМИ сообщили об одном погибшем и нескольких раненых.
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