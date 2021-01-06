Протесты в США вышли за пределы Вашингтона. В частности, в Канзасе сторонники Дональда Трампа тоже пришли к местному Капитолию.

Протестующие находятся внутри здания. Об этом сообщает телевизионный канал Канзаса KSNT.

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Митингующие сейчас ведут себя спокойно, без всяких агрессивных действий. Между демонстрантами и силовиками не происходят столкновения.

Один из сторонников Трампа внутри Капитолия заявил, что они не собираются штурмовать здание.

Сторонники Трампа в здании Капитолия в штате Канзас: видео

Митингующие находятся под усиленным надзором полиции, которая содержится на территории Капитолия. Как прокомментировал KSNT охранник здания, в целом людям не запрещается находиться в этом помещении.

Митингующие в Канзасе находятся на территории местного капитолия / Фото KSNT

Протесты сторонников Трампа в США: что известно