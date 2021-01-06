Прихильники Трампа в Канзасі увірвалися до місцевого Капітолію: фото, відео
Протести у США вийшли за межі Вашингтону. Зокрема, в Канзасі прихильники Дональда Трампа теж прийшли до місцевого Капітолію.
Протестувальники перебувають всередині будівлі. Про це повідомляє телевізійний канал Канзасу KSNT.
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Мітингарі наразі поводяться спокійно, без жодних агресивних дій. Між демонстрантами і силовиками не відбуваються сутички.
Один з прихильників Трампа всередині Капітолію заявив, що вони не збираються штурмувати будівлю.
Прихильники Трампа в будівлі Капітолію, що в штаті Канзас: відео
Мітингувальники перебувають під посиленим наглядом поліції, яка міститься на території Капітолію. Як прокоментував KSNT охоронець будівлі, загалом людям не забороняється перебувати в цьому приміщенні.
Мітингувальники в Канзасі перебувають на території місцевого капітолію / Фото KSNT
Протести прихильників Трампа у США: що відомо
- У США 6 січня мали оголосили офіційні результати виборів США. Перед тим прихильники чинного глави США Дональда Трампа вийшли на мітинг до Капітолію, який згодом перетворився на заворушення.
- Протестувальники увірвалися до Конгресу. Між ними та силовиками виникли жорсткі сутички. Наразі місцеві ЗМІ повідомили про одного загиблого та кількох поранених.
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