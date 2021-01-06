Протести у США вийшли за межі Вашингтону. Зокрема, в Канзасі прихильники Дональда Трампа теж прийшли до місцевого Капітолію.

Протестувальники перебувають всередині будівлі. Про це повідомляє телевізійний канал Канзасу KSNT.

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Мітингарі наразі поводяться спокійно, без жодних агресивних дій. Між демонстрантами і силовиками не відбуваються сутички.

Один з прихильників Трампа всередині Капітолію заявив, що вони не збираються штурмувати будівлю.

Прихильники Трампа в будівлі Капітолію, що в штаті Канзас: відео

Мітингувальники перебувають під посиленим наглядом поліції, яка міститься на території Капітолію. Як прокоментував KSNT охоронець будівлі, загалом людям не забороняється перебувати в цьому приміщенні.



Мітингувальники в Канзасі перебувають на території місцевого капітолію / Фото KSNT

Протести прихильників Трампа у США: що відомо