Поліцейські спецпризначенці почали діяти та затримувати тих учасників штурму, яких змогли. Після остаточного виходу ситуації з-під контролю Трамп вирішив ввести до будівлі нацгвардію.

Всередині адміністративної будівлі у Вашингтоні тривають численні сутички прихильників Трампа з охоронцями, повідомляє USA Today. Попри всі намагання силовиків повернути контроль над Капітолієм, протестуючих у місціперебування Конгресу стає дедалі більше.

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Наразі відбити Капітолій від не згодних з перемогою Джо Байдена на виборах президента США у поліціянтів не виходить.

Спецпризначенці підтягуються

Втім, до радикальних та масових протидій представники влади поки не вдавалися. Стрілянину по прихильниках Трампа відкривали лише охоронці, які намагалися не дати їм вдертися до залу засідань.

Спецпризначенці затримують прихильників Трампа / Фото USA Today

Наразі до будівлі Капітолію підтягують посилені сили Нацгвардії.



Спецпризначенці готові до активних дій / Фото The Washington Times

Попри протидію поліцейських, прихильники Трампа відтиснули кордони правоохоронців забезпечили собі безперешкодний доступ.

Для протидії учасникам протестів, які вийшли з-під контролю, планують задіяти 1100 бійців Нацгвардії Вашингтона.

З чого почалися протести