Трамп відправив до захопленої будівлі Капітолію нацгвардію: фото
Поліцейські спецпризначенці почали діяти та затримувати тих учасників штурму, яких змогли. Після остаточного виходу ситуації з-під контролю Трамп вирішив ввести до будівлі нацгвардію.
Всередині адміністративної будівлі у Вашингтоні тривають численні сутички прихильників Трампа з охоронцями, повідомляє USA Today. Попри всі намагання силовиків повернути контроль над Капітолієм, протестуючих у місціперебування Конгресу стає дедалі більше.
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Спецпризначенці підтягуються
Спецпризначенці затримують прихильників Трампа / Фото USA Today
Наразі до будівлі Капітолію підтягують посилені сили Нацгвардії.
Спецпризначенці готові до активних дій / Фото The Washington Times
Попри протидію поліцейських, прихильники Трампа відтиснули кордони правоохоронців забезпечили собі безперешкодний доступ.
Для протидії учасникам протестів, які вийшли з-під контролю, планують задіяти 1100 бійців Нацгвардії Вашингтона.
З чого почалися протести
- Масові заворушення у Вашингтоні почалися з того, що Дональд Трамп призвав своїх прихильників 6 січня. зібратися біля будівлі Капітолію
- Попри перемогу Джо Байдена на виборах, поки що чинний американський лідер відмовляється визнати свою поразку.
- 6 січня під час засідання Конгрес мав оголосити Байдена президентом США.
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