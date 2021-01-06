Трамп отправил в захваченное здание Капитолия Нацгвардию: видео
Полицейские спецназовцы начали действовать и задерживать тех участников штурма, которых смогли. После окончательного выхода ситуации из-под контроля Трамп решил ввести в здание Нацгвардию
Внутри административного здания в Вашингтоне продолжаются многочисленные стычки сторонников Трампа с охранниками, сообщает USA Today. Несмотря на все попытки силовиков вернуть контроль над Капитолием, протестующих в Миссисипи Конгресса становится все больше.
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Сейчас отбить Капитолий от не согласных с победой Джо Байдена на выборах президента США у полицейских не получается.
Спецназовцы подтягиваются
Впрочем, к радикальным и массовым противодействиям представители власти пока не прибегали. Стрельбу по сторонникам Трампа открывали лишь охранники, пытавшиеся не дать им ворваться в зал заседаний.
Спецназовцы задерживают сторонников Трампа / Фото USA Today
Сейчас к зданию Капитолия подтягивают усиленные силы Нацгвардии.
Спецназовцы готовы к активным действиям / Фото The Washington Times
Несмотря на противодействие полицейских, сторонники Трампа оттеснили кордоны правоохранителей обеспечили себе беспрепятственный доступ.
С чего начались протесты
- Массовые беспорядки в Вашингтоне начались с того, что Дональд Трамп призвал своих сторонников 6 января. собраться у здания Капитолия
- Несмотря на победу Джо Байдена на выборах, пока действующий американский лидер отказывается признать свое поражение.
- 6 января во время заседания Конгресс должен объявить Байдена президентом США.
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