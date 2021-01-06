Полицейские спецназовцы начали действовать и задерживать тех участников штурма, которых смогли. После окончательного выхода ситуации из-под контроля Трамп решил ввести в здание Нацгвардию

Внутри административного здания в Вашингтоне продолжаются многочисленные стычки сторонников Трампа с охранниками, сообщает USA Today. Несмотря на все попытки силовиков вернуть контроль над Капитолием, протестующих в Миссисипи Конгресса становится все больше.

Смотрите также Столкновения в Капитолии США: все, что известно – фото, видео

Сейчас отбить Капитолий от не согласных с победой Джо Байдена на выборах президента США у полицейских не получается.

Спецназовцы подтягиваются

Впрочем, к радикальным и массовым противодействиям представители власти пока не прибегали. Стрельбу по сторонникам Трампа открывали лишь охранники, пытавшиеся не дать им ворваться в зал заседаний.

Спецназовцы задерживают сторонников Трампа / Фото USA Today

Сейчас к зданию Капитолия подтягивают усиленные силы Нацгвардии.

Спецназовцы готовы к активным действиям / Фото The Washington Times

Несмотря на противодействие полицейских, сторонники Трампа оттеснили кордоны правоохранителей обеспечили себе беспрепятственный доступ.

С чего начались протесты