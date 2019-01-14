Сторонники скандального ректора Амосовой штурмуют медуниверситет Богомольца: видео
В министерстве здравоохранения Украины сообщили о штурме административного здания НМУ имени Богомольца. Там добавляют, что Амосова ознакомилась с очередным приказом об увольнении 10 января и никаких полномочий не имеет.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.
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"Это попытка экс-ректора Екатерины Амосовой и ее сторонников попасть в университет. Такая попытка вторжения является противозаконной", – говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что Амосова ознакомилась с очередным приказом об увольнении 10 января и никаких полномочий не имеет. В ведомстве также отмечают, что Амосова соответствии с законодательством Украины должна обратиться в Минздрав Украины, а не в администрацию университета, как в орган, выдававший акт о восстановлении и увольнении.
Напомним, что государственные исполнительные службы обязаны сообщать Минздраву Украины как основателю и владельцу государственного университета об осуществлении любых исполнительных производств в государственном университете. В частности, о планах захвата и блокировки университета государственными исполнителями. Сейчас таких сообщений в Минздрав Украины не поступало,
– отметили в министерстве.
К слову, Министерство здравоохранения 8 января в третий раз разорвало контракт с ректором Национального медицинского университета имени Богомольца Екатериной Амосовой. Сама Амосова 10 января заявила, что к ней в клинику пришла "бригада из десяти человек", которые ознакомили ее с приказами об увольнении как с должности ректора университета, так и с должности профессора кафедры.
Как начинался конфликт в университете Богомольца?
Конфликт вокруг медуниверситета Богомольца разгорелся после того, как студенты не смогли сдать лицензионный экзамен "Шаг 1. Стоматология", который должен был состояться 20 февраля 2018 года по всей стране в вузах, которые готовят стоматологов. В срыве экзамена в Минздраве обвиняют ректора Екатерину Амосову, но она называла такое решение "сведением счетов".
В конце февраля студенты и трудовой коллектив университета Богомольца объявили забастовку. Они требовали отмены приказа об увольнении Екатерины Амосовой и назначении и.о. ректора университета Михаила Захараша. Забастовка была завершена посредством получения поддержки комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения в конфликте между учреждением и Минздрава.