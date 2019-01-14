Сторонники скандального ректора Амосовой штурмуют медуниверситет Богомольца: видео

В министерстве здравоохранения Украины сообщили о штурме административного здания НМУ имени Богомольца. Там добавляют, что Амосова ознакомилась с очередным приказом об увольнении 10 января и никаких полномочий не имеет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.

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"Это попытка экс-ректора Екатерины Амосовой и ее сторонников попасть в университет. Такая попытка вторжения является противозаконной", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что Амосова ознакомилась с очередным приказом об увольнении 10 января и никаких полномочий не имеет. В ведомстве также отмечают, что Амосова соответствии с законодательством Украины должна обратиться в Минздрав Украины, а не в администрацию университета, как в орган, выдававший акт о восстановлении и увольнении.

Напомним, что государственные исполнительные службы обязаны сообщать Минздраву Украины как основателю и владельцу государственного университета об осуществлении любых исполнительных производств в государственном университете. В частности, о планах захвата и блокировки университета государственными исполнителями. Сейчас таких сообщений в Минздрав Украины не поступало,

– отметили в министерстве.

К слову, Министерство здравоохранения 8 января в третий раз разорвало контракт с ректором Национального медицинского университета имени Богомольца Екатериной Амосовой. Сама Амосова 10 января заявила, что к ней в клинику пришла "бригада из десяти человек", которые ознакомили ее с приказами об увольнении как с должности ректора университета, так и с должности профессора кафедры.

Саме зараз відбувається штурм адміністративної будівлі НМУ ім. О.О. Богомольця. Це спроба екс-ректорки Катерини Амосової та її прихильників потрапити до університету. Така спроба вторгнення є протизаконною. Катерина Амосова була ознайомлена з наказом про своє звільнення керівництвом університету 10 січня 2019 року і наразі не має жодних повноважень. Додатково відомча служба разом з Катериною Амосовою відповідно до законодавства України мали звернутись до МОЗ України, а не адміністрації університету, як до органу, який видавав акт про поновлення та звільнення. Нагадаємо, що державні виконавчі служби зобов’язані повідомляти МОЗ України як засновника та власника державного університету про здійснення будь-яких виконавчих проваджень у державному університеті, зокрема, про плани захоплення та блокування університету державними виконавцями. Наразі таких повідомлень до МОЗ України не надходило. Слідкуйте за новинами. Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Понеділок, 14 січня 2019 р.

Как начинался конфликт в университете Богомольца?

Конфликт вокруг медуниверситета Богомольца разгорелся после того, как студенты не смогли сдать лицензионный экзамен "Шаг 1. Стоматология", который должен был состояться 20 февраля 2018 года по всей стране в вузах, которые готовят стоматологов. В срыве экзамена в Минздраве обвиняют ректора Екатерину Амосову, но она называла такое решение "сведением счетов".



В конце февраля студенты и трудовой коллектив университета Богомольца объявили забастовку. Они требовали отмены приказа об увольнении Екатерины Амосовой и назначении и.о. ректора университета Михаила Захараша. Забастовка была завершена посредством получения поддержки комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения в конфликте между учреждением и Минздрава.