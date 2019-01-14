Прихильники скандальної ректорки Амосової штурмують медуніверситет Богомольця: відео

У міністерстві охорони здоров’я України повідомили про штурм адміністративної будівлі НМУ імені Богомольця. Там додають, що Амосова ознайомилася з черговим наказом про звільнення 10 січня і жодних повноважень не має.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я на своїй сторінці у Facebook.

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"Це спроба екс-ректорки Катерини Амосової та її прихильників потрапити до університету. Така спроба вторгнення є протизаконною", – ідеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що Амосова ознайомилася з черговим наказом про звільнення 10 січня і жодних повноважень не має. У відомстві також зазначають, що Амосова відповідно до законодавства України мали звернутись до МОЗ України, а не адміністрації університету, як до органу, який видавав акт про поновлення та звільнення.

Нагадаємо, що державні виконавчі служби зобов’язані повідомляти МОЗ України як засновника та власника державного університету про здійснення будь-яких виконавчих проваджень у державному університеті. Pокрема, про плани захоплення та блокування університету державними виконавцями. Наразі таких повідомлень до МОЗ України не надходило,

– зазначили у міністерстві.

До слово, Міністерство охорони здоров’я 8 січня втретє розірвало контракт із ректором Національного медичного університету імені Богомольця Катериною Амосовою. Сама Амосова 10 січня заявила, що до неї в клініку прийшла "бригада з десяти осіб", які ознайомили її з наказами про звільнення як з посади ректора університету, так і з посади професора кафедри.

Саме зараз відбувається штурм адміністративної будівлі НМУ ім. О.О. Богомольця. Це спроба екс-ректорки Катерини Амосової та її прихильників потрапити до університету. Така спроба вторгнення є протизаконною. Катерина Амосова була ознайомлена з наказом про своє звільнення керівництвом університету 10 січня 2019 року і наразі не має жодних повноважень. Додатково відомча служба разом з Катериною Амосовою відповідно до законодавства України мали звернутись до МОЗ України, а не адміністрації університету, як до органу, який видавав акт про поновлення та звільнення. Нагадаємо, що державні виконавчі служби зобов’язані повідомляти МОЗ України як засновника та власника державного університету про здійснення будь-яких виконавчих проваджень у державному університеті, зокрема, про плани захоплення та блокування університету державними виконавцями. Наразі таких повідомлень до МОЗ України не надходило. Слідкуйте за новинами. Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Понеділок, 14 січня 2019 р.

Як починався конфлікт в університеті Богомольця?Конфлікт довкола медуніверситету Богомольця розгорівся після того, як студенти не змогли скласти ліцензійний іспит "Крок 1. Стоматологія", що мав відбутися 20 лютого 2018 року по всій країні у вишах, які готують стоматологів. У зриві іспиту у МОЗ звинувачують ректорку Катерину Амосову, але вона називала таке рішення "зведенням рахунків".



Наприкінці лютого студенти та трудовий колектив університету Богомольця оголосили страйк. Вони вимагали скасування наказу про звільнення Катерини Амосової та призначення в.о. ректора університету Михайла Захараша. Страйк було завершено через здобуття підтримки комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я в конфлікті між установою та МОЗ.