История с фотографии заставляет сердце сжаться. На снимке – солдат с ребенком на руках.

К слову, 5-летняя девочка из Кривого Рога попала на интерактивную обложку журнала Time

Что известно о создании обложки для Time

Иллюстрацию сделал фотограф Максим Дондюк во время эвакуации из Ирпеня. Интересно, что российское вторжение в Украину всегда было для него личным вопросом.

Однако особенно остро он переживает боль в последние несколько недель. Он был ранен обломком 6 марта, но продолжает работать.

Мой город, в котором я жил годами, рушится. Я не подхожу к этому издалека. Это моя боль. Это моя страна,

– говорит Дондюк о Киеве.

Обложка TIME: смотрите фото