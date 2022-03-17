История с фотографии заставляет сердце сжаться. На снимке – солдат с ребенком на руках.
К слову, 5-летняя девочка из Кривого Рога попала на интерактивную обложку журнала Time
Что известно о создании обложки для Time
Иллюстрацию сделал фотограф Максим Дондюк во время эвакуации из Ирпеня. Интересно, что российское вторжение в Украину всегда было для него личным вопросом.
Однако особенно остро он переживает боль в последние несколько недель. Он был ранен обломком 6 марта, но продолжает работать.
Мой город, в котором я жил годами, рушится. Я не подхожу к этому издалека. Это моя боль. Это моя страна,
– говорит Дондюк о Киеве.
Обложка TIME: смотрите фото