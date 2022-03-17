Історія з фотографії змушує серце стиснутись. На знімку – солдат з дитиною на руках.

До слова 5-річна дівчинка із Кривого Рогу потрапила на інтерактивну обкладинку журналу Time

Що відомо про створення обкладинки для Time

Ілюстрацію зробив фотограф Максим Дондюк під час евакуації із Ірпеня. Цікаво, що російське вторгнення в Україну завжди було для нього особистим питанням.

Однак особливо гостро він переживає біль останні кілька тижнів. Його поранило уламком 6 березня, але він продовжує працювати.

Моє місто, в якому я жив роками, руйнується. Я не підходжу до цього здалеку. Це мій біль. Це моя країна,

– каже Дондюк про Київ.

Обкладинка TIME: дивіться фото