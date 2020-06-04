Американские звезды активно реагируют на острые темы и события, которые происходят в США. В то же время украинские артисты продолжают говорить о музыке, не углубляясь в ее социальный и политический контекст.

Музыка не может быть оторванной от всего. Нельзя писать песни исключительно о любви в вакууме и рефлексировать на тему своего прошлого, но не говорить, что происходит вокруг тебя в данный момент. Об этом в прямом эфире на 24 канале заявил эксперт Украинского культурного фонда Алексей Бондаренко.

Интересно Это наша собственная пандемия Джордж Клуни написал поучительное эссе о расизме из-за протестов в США

Он пояснил, что у звезд огромные пространства, ведь в их Инстаграмах количество подписчиков больше, чем у украинских медиа.

Почему молчат украинские звезды

По мнению Алексея Бондаренко, они боятся сбить настрой. Если артист популярен, то обычно у него очень позитивный Инстаграм и Фейсбук. Если он начнет писать о каких-то негативных темах, то может сбить настрой аудитории. Также его могут обвинить в политизированности.

У нас очень политизированное общество и, так или иначе, тебя припишут к поддержке какой-либо политической партии, власти или позиции к власти. Я понимаю, почему артисты на самом деле могут не любить высказываться на эту тему,

– сообщил Алексей Бондаренко.

Он пояснил, что основной его посыл не в том, что нужно постоянно говорить о политике. А в том, что стоит говорить по крайней мере об общечеловеческих вещах. Не только о каких-то абстрактных.

Бондаренко отметил, что нужно различать тех звезд, кто хоть иногда говорит. Как, например, украинские артисты, которые сняли ролик в поддержку ЛГБТ. Это также трудно и нужно иметь смелость.

Смотрите клип украинских артистов:

"Есть огромное количество артистов, которые не могут ответить на вопрос "Чей Крым?" и что происходит на Востоке Украины. И это совсем другая ситуация и, по моему мнению, таких артистов нельзя ставить в один ряд", – добавил эксперт Украинского культурного фонда.

Я думаю, что многие не хотят терять рынок в России. На самом деле там много денег и с точки зрения бизнеса – это понятная позиция. Но она их никак не оправдывает с точки зрения гражданина или гражданки Украины,

– заявил Бондаренко.

По его мнению, есть еще артисты, которые не задумываются над этими темами. Он сейчас часто получает ответы, что звезды даже не смотрят новостей. Им это не интересно. Это объясняет, почему они ничего не говорят, потому что нельзя говорить о том, чего не знаешь.

Читайте также Хореограф Максим Ежов раскритиковал украинских звезд, которые поддерживают протесты в США

"С другой стороны, это какая-то гражданская инфальтивность, которую мне бы не хотелось видеть в артисте, которым я восхищаюсь", – подытожил эксперт Украинского культурного фонда Алексей Бондаренко.