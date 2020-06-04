Американські зірки активно реагують на гострі теми та події, які відбуваються в США. Натомість українські артисти продовжують говорити про музику, не заглиблюючись у її соціальний та політичний контекст.

Музика не може бути відірваною від всього. Не можна писати пісні виключно про любов у вакуумі й рефлексувати на тему свого минулого, але не говорити, що відбувається навколо тебе в цей момент. Про це в прямому ефірі на 24 каналі заявив експерт Українського культурного фонду Олексій Бондаренко.

Цікаво Це наша власна пандемія: Джордж Клуні написав повчальне есе про расизм через протести у США

Він пояснив, що у зірок величезні простори, адже в їх Інстаграмах кількість підписників більша, аніж в українських медіа.

Чому мовчать українські зірки

На думку Олексія Бондаренка, вони бояться збити настрій. Якщо артист популярний, то зазвичай в нього дуже позитивний Інстаграм та Фейсбук. Якщо він почне писати про якісь негативні теми, то може збити настрій аудиторії. Також його можуть звинуватити у політизованості.

У нас дуже політизоване суспільство й, так чи інакше, тебе припишуть до підтримки якоїсь політичної партії, влади або позиції до влади. Я розумію, чому артисти насправді можуть не любити висловлюватися на цю тему,

– повідомив Олексій Бондаренко.

Він пояснив, що основний його посил не в тому, що потрібно постійно говорити про політику. А в тому, що варто говорити принаймні про загальнолюдські речі. Не тільки про якісь абстрактні.

Бондаренко зазначив, що потрібно розрізняти тих зірок, хто хоч іноді говорить. Як, наприклад, українські артисти, які зняли ролик на підтримку ЛГБТ. Це також важко й потрібно мати сміливість.

Дивіться кліп українських артистів:

"Є величезна кількість артистів, які не можуть відповісти на питання "Чий Крим?" та що відбувається на Сході України. Й це зовсім інша ситуація й, на мою думку, таких артистів не можна ставити в один ряд", – додав експерт Українського культурного фонду.

Я думаю, що багато хто не хоче втрачати ринок у Росії. Насправді там багато грошей і з точки зору бізнесу – це зрозуміла позиція. Але вона їх ніяк не виправдовує з точки зору громадянина чи громадянки України,

– заявив Бондаренко.

На його думку, є ще артисти, які не задумуються над цими темами. Він зараз часто отримує відповіді, що зірки навіть не дивляться новин. Їм це не цікаво. Це пояснює, чому вони нічого не кажуть, бо не можна говорити про те, чого не знаєш.

Читайте також Хореограф Максим Єжов розкритикував українських зірок, які підтримують протести у США

"З іншого боку, це якась громадянська інфальтивність, якої мені б не хотілося бачити в артистові, яким я захоплююся", – підсумував експерт Українського культурного фонду Олексій Бондаренко.