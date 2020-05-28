Страхование украинских медиков, работающих с коронавирусом: какую идею поддержал Зеленский

Одной из проблем в борьбе с коронавирусом является защита украинских медицинских работников. Речь идет об их страховании на случай заражения инфекцией.

Пример Луганщины: страховка для медиков-инфекционистов

В Луганской области застраховали 99 медиков-инфекционистов. Они, в случае инфицирования, должны получить 50 тысяч гривен от страховой компании. Сама страховка стоит 7 тысяч гривен за одного. Об этом сообщает 24 канал.

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Как на это отреагировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский одобрительно отнесся к такой инициативе. Поэтому она может быть воплощена по всей Украине. На сайте Офиса Президента есть новость о том, что Зеленский поручил министру развития общин и территорий Украины Алексею Чернышеву проработать этот вопрос.

"Алексей Чернышов получил такое задание, сделает соответствующие расчеты по всей Украине и предложит, каким образом мы это будем делать", – рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 28 мая.

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По словам Степанова, были внесены изменения в нормативные акты, и в перечень профессиональных болезней у медиков был добавлен COVID-19. При этом это касается всех медработников – от врачей до младшего медицинского персонала.

"Все медицинские работники, которые заболеют COVID-19 – (для них) это будет профессиональная болезнь. Согласно этому они будут получать 100% покрытия расходов на лечение. Также предусмотрены выплаты дополнительных средств медикам в случае потери трудоспособности. Предусмотрены выплаты в случае смерти медицинского работника, выплата средств его семье, выплаты средств в случае потери кормильца", – заверил Степанов.

Закон о страховании медиков от COVID-19: что он предусматривает

Верховная Рада на внеочередном заседании 7 мая приняла закон о повышении социальной защиты медицинских работников и их семей.