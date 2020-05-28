Страхование украинских медиков, работающих с коронавирусом: какую идею поддержал Зеленский
Одной из проблем в борьбе с коронавирусом является защита украинских медицинских работников. Речь идет об их страховании на случай заражения инфекцией.
Пример Луганщины: страховка для медиков-инфекционистов
В Луганской области застраховали 99 медиков-инфекционистов. Они, в случае инфицирования, должны получить 50 тысяч гривен от страховой компании. Сама страховка стоит 7 тысяч гривен за одного. Об этом сообщает 24 канал.
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Как на это отреагировал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский одобрительно отнесся к такой инициативе. Поэтому она может быть воплощена по всей Украине. На сайте Офиса Президента есть новость о том, что Зеленский поручил министру развития общин и территорий Украины Алексею Чернышеву проработать этот вопрос.
"Алексей Чернышов получил такое задание, сделает соответствующие расчеты по всей Украине и предложит, каким образом мы это будем делать", – рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 28 мая.
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По словам Степанова, были внесены изменения в нормативные акты, и в перечень профессиональных болезней у медиков был добавлен COVID-19. При этом это касается всех медработников – от врачей до младшего медицинского персонала.
"Все медицинские работники, которые заболеют COVID-19 – (для них) это будет профессиональная болезнь. Согласно этому они будут получать 100% покрытия расходов на лечение. Также предусмотрены выплаты дополнительных средств медикам в случае потери трудоспособности. Предусмотрены выплаты в случае смерти медицинского работника, выплата средств его семье, выплаты средств в случае потери кормильца", – заверил Степанов.
Закон о страховании медиков от COVID-19: что он предусматривает
Верховная Рада на внеочередном заседании 7 мая приняла закон о повышении социальной защиты медицинских работников и их семей.
- выплаты медикам, заболевшим COVID-19, приравниваются к выплатам участников боевых действий;
- на случай установления группы инвалидности для медработника из-за заражения COVID-19 правительство будет выплачивать компенсацию в размере 600 тысяч гривен;
- выплаты семье медработника в случае его смерти от коронавируса составят 1,5 миллиона гривен;
- выплаты будут происходить только в том случае, если у медработников будут осложнения от COVID-19.