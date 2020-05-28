Страхування українських медиків, які працюють з коронавірусом: яку ідею підтримав Зеленський

Однією з проблем в боротьбі з коронавірусом є захист українських медичних працівників. Мова йде про їх страхування на випадок зараження інфекцією.

Приклад Луганщини: страховка для медиків-інфекціоністів

У Луганській області застрахували 99 медиків-інфекціоністів. Вони, у разі інфікування, мають отримати 50 тисяч гривень від стразової компанії. Сама страховка коштує 7 тисяч гривень за одного. Про це повідомляє 24 канал.

До слова Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: нові дані

Як на це відреагував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський схвально поставився до тако ініціативи. Відтак вона може бути втілена по всій Україні. На сайті Офісу Президента є новина про те, що Зеленський доручив міністру розвитку громад та територій України Олексія Чернишова опрацювати це питання.

"Олексій Чернишов отримав таке завдання, зробить відповідні розрахунки по всій Україні та запропонує, яким чином ми це будемо робити", – розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 28 травня.

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За словами Степанова, були внесені зміни до нормативних актів, і до переліку професійних хвороб у медиків було додано COVID-19. При цьому це стосується всіх медпрацівників – від лікарів і до молодшого медичного персоналу.

"Всі медичні працівники, які захворіють на COVID-19 – (для них) це буде професійна хвороба. Відповідно до цього вони будуть отримувати 100% покриття витрат на лікування. Також передбачено виплати додаткових коштів медикам в разі втрати працездатності. Передбачені виплати в разі смерті медичного працівника, виплата коштів його родині, виплати коштів в рази втрати годувальника", – запевнив Степанов.

Закон про страхування медиків від COVID-19: що він передбачає

Верховна Рада на позачерговому засіданні 7 травня ухвалила закон про підвищення соціального захисту медичних працівників та їхніх сімей.