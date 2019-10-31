Страхование жизни в Украине: как оформить страховку без копейки в кармане

Застраховать свою жизнь можно, не тратя на это ни копейки. Как это сделать – читайте дальше.

Бесплатное* страхование существует

О здоровье стоит беспокоиться всегда. И хотя предусмотреть различные форс-мажоры практически невозможно, однако финансово защитить себя и близких от трагических последствий поможет страхование.

Читайте также: Перейдет ли Украина на частное пенсионное страхование: комментарий представителя Зеленского

Оказывается, оформить страховку можно абсолютно бесплатно. В частности, благодаря уникальному проекту между компаниями "Скарбниця" и УНИКА, такую ​​возможность имеют клиенты ломбардов "Скарбниця". Если Вы уже пользуетесь услугами этой компании, то можете обменять накопленные бонусы программы лояльности на страховую защиту своей жизни и здоровья. Вместе с тем новые клиенты получают такую ​​защиту абсолютно бесплатно.

Как это работает

Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, не нужно идти в ломбард или офис страховой компании. Все можно сделать удаленно и за несколько кликов в смартфоне или планшете. А займет процедура в целом несколько секунд.

Итак, клиентам компании "Скарбниця" прежде всего следует зайти в свой Личный кабинет с любого мобильного устройства. Именно здесь и можно списывать накопленные бонусы на страховую защиту от УНИКА. В зависимости от количества накопленных бонусов, предоставляется несколько различных вариантов страховых сумм.

К примеру, если у вас уже есть 2 тысячи бонусов, вы можете их обменять на страховую защиту с максимальной выплатой до 10 тысяч гривен. В случае обмена 4 тысяч бонусов страховая сумма составит до 25 тысяч гривен. Максимально же можно застраховать свою жизнь на 50 тысяч гривен при наличии 8 тысяч бонусов. Срок действия страховой защиты составляет 1 год. В течение этого времени страховщик обязуется выплатить пострадавшей стороне сумму, предусмотренную договором.

** Заметим, что новым клиентам компания "Скарбниця" дарит 2 тысячи поздравительных бонусов, и их можно обменять на страховую защиту. Но имейте в виду: если в течение 5 дней с момента получения Вы не списали бонусы, они сгорают.* Имеется в виду возможность для клиентов ломбардов Скарбниця ТМ возможность обменивать накопленные бонусы на страховую защиту своей жизни и здоровья в ЧАО "Страховая компания" УНИКА "согласно действующей Бонусной программе ломбарда Скарбниця ТМ

*Термины "Компания "Скарбниця"", "Сеть ломбардов "Скарбниця"", "Ломбард "Скарбниця"" употребляется в значении всех юридических лиц и их обособленных подразделений, предоставляющих ломбардные услуги с использованием знака для товаров и услуг "СкарбницяТМ" на законных основаниях