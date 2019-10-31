Страхування життя в Україні: як оформити страховку без копійки в кишені

Застрахувати своє життя можна, не витрачаючи на це жодної копійки. Як це зробити – читайте далі.

Безкоштовне* страхування існує

Про здоров’я варто турбуватися завжди. І хоч передбачити різні форс-мажори практично неможливо, проте фінансово захистити себе та близьких від трагічних наслідків допоможе страхування.

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Виявляється, оформити страховку можна абсолютно безкоштовно. Зокрема, завдяки унікальному проекту між компаніями "Скарбниця" та УНІКА, таку можливість мають клієнти ломбардів "Скарбниця". Якщо Ви вже користуєтесь послугами цієї компанії, то можете обміняти накопичені бонуси програми лояльності на страховий захист свого життя та здоров’я. Натомість нові клієнти отримують такий захист абсолютно безкоштовно.

Як це працює

Для того, щоб скористатися цією послугою, не потрібно йти в ломбард або офіс страхової компанії. Все можна зробити віддалено та за кілька кліків у смартфоні або планшеті. А займе процедура загалом кілька секунд.

Отже, клієнтам компанії "Скарбниця" передусім слід зайти у свій Особистий кабінет з будь-якого мобільного пристрою. Власне тут і можна списувати накопичені бонуси на страховий захист від УНІКА. Залежно від кількості накопичених бонусів, надаються кілька різних варіантів страхових сум.

До прикладу, якщо у вас вже є 2 тисячі бонусів, ви можете їх обміняти на страховий захист з максимальною виплатою до 10 тисяч гривень. У разі обміну 4 тисяч бонусів страхова сума становитиме до 25 тисяч гривень. Максимально ж можна застрахувати своє життя на 50 тисяч гривень за наявності 8 тисяч бонусів. Термін дії страхового захисту складає 1 рік. Протягом цього часу страховик зобов'язується виплатити постраждалій стороні суму, передбачену договором.

**Зауважимо, що новим клієнтам компанія "Скарбниця" дарує 2 тисячі вітальних бонусів, і їх також можна обміняти на страховий захист. Але майте на увазі: якщо протягом 5 днів з моменту отримання Ви не списали бонуси, вони згорають.* Мається на увазі можливість для клієнтів ломбардів Скарбниця ТМ Можливість обмінювати накопичені бонуси на страховий захист свого життя та здоров’я в ПрАТ "Страхова компанія "УНІКА" згідно з чинною Бонусною програмою ломбарду Скарбниця ТМ

* Терміни "Компанія "Скарбниця", "Мережа ломбардів "Скарбниця", "Ломбард "Скарбниця" вживаються у значенні всіх юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, що надають ломбардні послуги з використанням знака для товарів і послуг "СкарбніцяТМ" на законних підставах .