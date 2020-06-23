ГП "Электротяжмаш" опроверг информацию про страйк сотрудников, которая распространялась в СМИ 22 июня.

"Страйком" оказалась встреча трудового коллектива с и.о. директора завода Виктором Бусько, после которой работа предприятия продолжилась в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении "Электротяжмаш".

"Сегодня (22 июня, – ред.) ряд СМИ обнародовали информацию о якобы страйке работников "Электротяжмаша" из-за невыплаты заработной платы.

В действительности, как сообщалось ранее официальными представителями госпредприятия, сегодня утром состоялась встреча коллектива завода с и.о. Генерального директора Виктором Бусько относительно задержки выплаты 12,6% зарплаты за апрель и всей зарплаты за май.

Во время общения с рабочими и.о. Генерального директора Виктор Бусько сообщил, что задолженность по зарплате будет выплачена на текущей неделе до среды", – сообщили на предприятии.

После собрания сотрудники завода вернулись к плановой работе в цехах, а сам завод продолжает функционировать в штатном режиме.

В "Электротяжмаше" связывают распространение ложной информации о ситуации на предприятии с попыткой отдельных олигархов не дать возможность вернуть предприятие под контроль государства.

ГП "Электротяжмаш" – ведущее государственное предприятие Украины по разработке и производству турбо– и гидрогенераторов, крупных электрических машин постоянного тока для различных отраслей экономики. Предприятие входит в перечень объектов большой приватизации, которая возобновится после стабилизации ситуации на финансовых рынках.