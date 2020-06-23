ДП "Електроважмаш" спростував інформацію про страйк співробітників, яка поширювалася в ЗМІ 22 червня.

"Страйком" виявилася зустріч трудового колективу з в.о. директора заводу Віктором Бусько, після якої робота підприємства продовжилася в штатному режимі. Про це йдеться в повідомленні ДП "Електроважмаш".

"Сьогодні (22 червня, – ред.) ряд ЗМІ оприлюднили інформацію про нібито страйк працівників "Електроважмашу" через невиплату заробітної плати.

Насправді, як повідомлялося раніше офіційними представниками держпідприємства, сьогодні вранці відбулася зустріч колективу заводу з в.о. генерального директора Віктором Бусько щодо затримки виплати 12,6% зарплати за квітень і всієї зарплати за травень.

"Під час спілкування з робітниками в.о. генерального директора Бусько повідомив, що заборгованість із зарплати буде виплачена на поточному тижні до середи", – повідомили на підприємстві.

Після зборів співробітники заводу повернулися до планової роботи в цехах, а сам завод продовжує функціонувати в штатному режимі.

В "Електроважмаші" пов'язують поширення неправдивої інформації про ситуацію на підприємстві зі спробою окремих олігархів не дати можливість повернути підприємство під контроль держави.

ДП "Електроважмаш" – провідне державне підприємство України з розробки та виробництва турбо- і гідрогенераторів, великих електричних машин постійного струму для різних галузей економіки. Підприємство входить до переліку об'єктів великої приватизації, яка відновитися після стабілізації ситуації на фінансових ринках.