Как иностранные СМИ рассказывают о ситуации в Китае

Как сообщает Bloomberg, Олимпийские игры в Пекине, которые проходят при закрытых трибунах и едва приоткрытых границах с массовыми тестами – ограничены локдаунами.

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Спортсменам измеряют температуру охранники в защитных костюмах, а репортерам пришлось общаться с участниками через толстые пластиковые щиты.

Сдавать ПЦР-тест нужно при любой поездке даже внутри страны, а получить китайскую визу практически невозможно. В местах, где был обнаружен хотя бы один случай Омикрона, сразу вводится карантин. С декабря изолированными остаются три города с населением более 20 млн человек, еще в нескольких десятках городов действуют неполные локдауны, отмечает Financial Times.

Заболеваемость в Китае остается на очень низком уровне. По данным Университета Джонса Хопкинса, за последние сутки в стране было выявлено всего 147 случаев коронавируса, за месяц – 4 701, смертей от COVID-19, как минимум за последние четыре недели, не было. За все время пандемии в Китае заболели более 120 тыс. человек, умерли 4 849 пациентов с коронавирусом. А уровень вакцинации приближается к девяти из десяти (88%).

Почему карантин не смягчают?

Расходы Китая на здравоохранение составляют около 5% ВВП по сравнению с двузначными показателями расходов в США, Великобритании и Японии. В стране насчитывается 20 врачей на 10 тысяч человек, что ниже среднего показателя по странам ОЭСР. Больничных кроватей в Китае больше, чем в США и Великобритании, но количество коек реанимации – всего четверть показателя ОЭСР. Особенно плохая ситуация вне крупных городов, говорится в сообщении Financial Times.

Следующий определяющий фактор – значительная часть населения пожилых людей, тяжело переносящих коронавирус, и низкая эффективность вакцин китайского производства (особенно против Дельты и Омикрона).

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