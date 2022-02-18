Як іноземні ЗМІ розповідають про ситуацію в Китаї
Як повідомляє Bloomberg, Олімпійські ігри в Пекіні, які проходять при закритих трибунах та ледве привідкритих кордонах з масовими тестами – обмежені локдаунами.
Читайте також Абраменко приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022 з фристайлу
Спортсменам вимірюють температуру охоронці в захисних костюмах, а репортерам довелося спілкуватися з учасниками через товсті пластикові щити.
Здавати ПЛР-тест потрібно при будь-якій поїздці навіть всередині країни, а отримати китайську візу практично неможливо. В місцях, де був виявлений хоча б один випадок Омікрону, відразу вводиться карантин. З грудня ізольованими залишаються три міста з населенням більш ніж 20 млн осіб, ще в декількох десятках міст діють неповні локдауни, відмічає Financial Times.
Чому карантин не пом'якшують?
Витрати Китаю на охорону здоров'я складає близько 5% ВВП у порівнянні з двозначними показниками витрат в США, Великобританії і Японії. В країні налічується 20 лікарів на 10 тисяч осіб, що нижче за середній показник по країнах ОЕСР. Лікарняних ліжок у Китаї більше, ніж у США та Великій Британії, але кількість ліжок реанімації – лише чверть показника ОЕСР. Особливо погана ситуація за межами великих міст, йдеться у повідомленні Financial Times.
Наступний визначальний чинник – значна частка населення літніх людей, які важко переносять коронавірус, і низька ефективність вакцин китайського виробництва (особливо проти Дельти і Омікрону).
Суспільство й економіка
-
Обурення з приводу карантину, як правило, мають локальний характер
-
Останнім часом у Китаї зростає невдоволення діями влади, хоча мало хто наважується говорити про це відкрито.
-
Попри обмеження, китайська економіка практично відновилася після спаду, який спостерігався у перші місяці пандемії.