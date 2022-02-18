Як іноземні ЗМІ розповідають про ситуацію в Китаї

Як повідомляє Bloomberg, Олімпійські ігри в Пекіні, які проходять при закритих трибунах та ледве привідкритих кордонах з масовими тестами – обмежені локдаунами.

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Спортсменам вимірюють температуру охоронці в захисних костюмах, а репортерам довелося спілкуватися з учасниками через товсті пластикові щити.

Здавати ПЛР-тест потрібно при будь-якій поїздці навіть всередині країни, а отримати китайську візу практично неможливо. В місцях, де був виявлений хоча б один випадок Омікрону, відразу вводиться карантин. З грудня ізольованими залишаються три міста з населенням більш ніж 20 млн осіб, ще в декількох десятках міст діють неповні локдауни, відмічає Financial Times.

Захворюваність в Китаї залишається на дуже низькому рівні. За даними Університету Джонса Хопкінса, за останню добу в країні було виявлено всього 147 випадків коронавірусу, за місяць – 4701, смертей від COVID-19, як мінімум за останні чотири тижні не було. За весь час пандемії в Китаї заболіли трохи понад 120 тис. осіб, померли 4849 пацієнтів з коронавірусом. А рівень вакцинації наближається до дев'яти з десяти (88%).

Чому карантин не пом'якшують?

Витрати Китаю на охорону здоров'я складає близько 5% ВВП у порівнянні з двозначними показниками витрат в США, Великобританії і Японії. В країні налічується 20 лікарів на 10 тисяч осіб, що нижче за середній показник по країнах ОЕСР. Лікарняних ліжок у Китаї більше, ніж у США та Великій Британії, але кількість ліжок реанімації – лише чверть показника ОЕСР. Особливо погана ситуація за межами великих міст, йдеться у повідомленні Financial Times.

Наступний визначальний чинник – значна частка населення літніх людей, які важко переносять коронавірус, і низька ефективність вакцин китайського виробництва (особливо проти Дельти і Омікрону).

Суспільство й економіка