Так состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей с участием Зеленского. Об этом рассказал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

К теме Для каждой области создадут специальные каталоги: это поможет в восстановлении, – Кирилл Тимошенко

Как будут восстанавливать Украину

Должны создать базу данных потребностей всех населенных пунктов страны и разработать концепцию пространства каждого села или города.

Россияне разрушили в Украине более 18 тысяч объектов. Чиновники сформировали 14 кластеров инфраструктуры, нуждающихся в восстановлении или модернизации.

По словам Тимошенко, уже к 5 мая власти получат варианты восстановления по каждой области.



Кластеры, нуждающиеся в восстановлении / Инфографика по телеграмме Кирилла Тимошенко

Страна без советщины

Тимошенко заметил, что это будет страна с новым видением.

Современность, которая изменит советский подход в градостроительстве, архитектуре и планировании территорий Украины,

– добавил политик.

Именно такой подход являлся основой разработки плана обновления.

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