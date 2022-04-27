Так состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей с участием Зеленского. Об этом рассказал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.
К теме Для каждой области создадут специальные каталоги: это поможет в восстановлении, – Кирилл Тимошенко
Как будут восстанавливать Украину
Должны создать базу данных потребностей всех населенных пунктов страны и разработать концепцию пространства каждого села или города.
Россияне разрушили в Украине более 18 тысяч объектов. Чиновники сформировали 14 кластеров инфраструктуры, нуждающихся в восстановлении или модернизации.
По словам Тимошенко, уже к 5 мая власти получат варианты восстановления по каждой области.
Кластеры, нуждающиеся в восстановлении / Инфографика по телеграмме Кирилла Тимошенко
Страна без советщины
Тимошенко заметил, что это будет страна с новым видением.
Современность, которая изменит советский подход в градостроительстве, архитектуре и планировании территорий Украины,
– добавил политик.
Именно такой подход являлся основой разработки плана обновления.
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