Так, відбулось засідання Конгресу місцевих та регіональних влад за участю Зеленського. Про це розповів заступник глави ОП Кирило Тимошенко.
До теми Для кожної області створять спеціальні каталоги: це допоможе у відбудові, – Кирило Тимошенко
Як відбудовуватимуть Україну
Мають створити базу даних потреб всіх населених пунктів країни та розробити концепцію простору кожного села чи міста.
Росіяни зруйнували в Україні понад 18 тисяч об'єктів. Чиновники сформували 14 кластерів інфраструктури, що потребують відновлення або модернізації.
За словами Тимошенка, вже до 5 травня влада отримає варіанти відбудови щодо кожної області.
Кластери, що потребують відновлення / Інфографіка з телеграму Кирила Тимошенка
Країна без радянщини
Тимошенко зауважив, що це буде країна з новим баченням.
Сучасність, яка змінить радянський підхід в містобудуванні, архітектурі та плануванні територій України,
– додав політик.
Саме такий підхід був основою розробки плану відновлення.
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