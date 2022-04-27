Так, відбулось засідання Конгресу місцевих та регіональних влад за участю Зеленського. Про це розповів заступник глави ОП Кирило Тимошенко.

До теми Для кожної області створять спеціальні каталоги: це допоможе у відбудові, – Кирило Тимошенко

Як відбудовуватимуть Україну

Мають створити базу даних потреб всіх населених пунктів країни та розробити концепцію простору кожного села чи міста.

Росіяни зруйнували в Україні понад 18 тисяч об'єктів. Чиновники сформували 14 кластерів інфраструктури, що потребують відновлення або модернізації.

За словами Тимошенка, вже до 5 травня влада отримає варіанти відбудови щодо кожної області.

Кластери, що потребують відновлення / Інфографіка з телеграму Кирила Тимошенка

Країна без радянщини

Тимошенко зауважив, що це буде країна з новим баченням.

Сучасність, яка змінить радянський підхід в містобудуванні, архітектурі та плануванні територій України,

– додав політик.

Саме такий підхід був основою розробки плану відновлення.

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