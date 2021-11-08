Арестович о 2 вариантах стягивания российских войск к границе
Сейчас возле границы Украины наблюдают "очень специфическую ситуацию". Такое мнение спикер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе высказал в эфире одного из украинских телеканалов.
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За полгода российские войска 2-3 раза начинали двигаться. Части и подразделения маневрировали, изображали отход в пункты постоянно дислокации, возвращения. С середины октября начались примерно те же маневры. Природа этих маневров пока непонятна,
– сказал политик.
Он считает, что такая "игра мышцами" России связана с энергетическими проблемами в Украине и Европе. Москва пытается таким образом давить на руководство Украины и западных партнеров. Кроме того, Кремль пытается помешать нормандской встрече.
В то же время Арестович рассматривает и другую причину таких действий России – полномасштабное вторжение.
"Могут быть сформированы ударные группировки. Конфликт может перерасти в полномасштабное вторжение. Это может произойти очень быстро в течение месяца – двух", – подчеркнул спикер делегации.
Он заверил, что украинская разведка работает в усиленном режиме.
Ситуация на Донбассе: главное
- 31 октября американское издание The Washington Post опубликовало статью о якобы угрожающем увеличении количества воинских подразделений, вооружений и техники вблизи границ Украины. Журналисты заявили, что такие маневры вызвали серьезное беспокойство в правительственных кругах США и Европы.
- После этого издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают информацию о том, что Россия снова стягивает войска к границе Украины.
- В то же время в Министерстве обороны Украины уверяют, что не фиксировали увеличение войск.
- В Офисе президента заявления американских СМИ назвали "элементами психологического или пропагандистского давления".