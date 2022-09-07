Страны Балтии договорились об ограничении въезда россиян

Так, к этому списку присоединились Литва, Латвия и Эстония. Они договорились существенно ограничить въезд россиян, имеющих действующие шенгенские визы. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

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Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами россии, имеющими шенгенские визы ЕС,

– написал он.

Ринкевич добавил, что решения об ограничениях будут принимать правительства каждой страны в соответствии с законодательством. Новые правила вступят в силу одновременно.

В то же время на проходящей сегодня 7 сентября конференции министров иностранных дел стран Балтии были озвучены подробности соглашения. Согласно им, исключение будет сделано для тех россиян, которые будут пересекать границы по гуманитарным причинам или посещать родственников, а также для дипломатов и водителей грузовиков.

Отмена виз россиянам: коротко

В Евросоюзе договорились еще раньше о прекращении упрощенного режима выдачи виз для граждан россии. Также страны будут решать, что делать с уже выданными визами.

В то же время страны могут сами принимать решения о более жестких или более слабых условиях. К примеру, Эстония стремится прекратить въезд большинства россиян в страну в течение нескольких недель. Речь идет о полной блокировке пересечения границы по туристическим визам.