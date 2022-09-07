Країни Балтії домовилися про обмеження в'їзду росіян

Так, до цього списку долучилися Литва, Латвія та Естонія. Вони домовилися суттєво обмежити в'їзд росіян, у яких є чинні шенгенські візи. Про це повідомив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич.

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Країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами рф, які мають шенгенські візи ЄС,

– написав він.

Рінкевич додав, що рішення про обмеження будуть приймати уряди кожної країни окремо відповідно до законодавства. Нові правила набудуть чинності одночасно.

Водночас на конференції міністрів закордонних справ країн Балтії, яка проходить сьогодні, 7 вересня, були озвучені подробиці угоди. Згідно з ними, виняток зроблять для тих росіян, які будуть перетинати кордони з гуманітарних причин або відвідувати родичів, а також для дипломатів і водіїв вантажівок.

Скасування віз росіянам: коротко

У Євросоюзі домовились ще раніше про припинення спрощеного режиму видачі віз для громадян росії. Також країни вирішуватимуть, що робити з вже виданими візами.

Водночас країни можуть самі приймати рішення про більш жорсткі або слабші умови. Наприклад, Естонія прагне припинити в'їзд більшості росіян до країни протягом кількох тижнів. Мовиться про повне блокування перетину кордону за туристичними візами.