Страны Европы страдают от метели. В Словении и Хорватии из-за снегопада возникли проблемы на дорогах. Синоптики и в дальнейшем прогнозируют понижение температуры.

В хорвате и Словении из-за сильного снегопада возникли проблемы в движении транспорта. Власть пытается стабилизировать ситуацию.

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Какова ситуация в Европе

Из-за сильного снегопада в Словении возникли дорожные аварии и пробки. Но худшей ситуации ждут в среду и четверг. На эти дни передают до -10 градусов.

В Хорватии власти из-за непогоды закрыли несколько автотрасс, на некоторых дорогах ограничили въезд грузовиков. Сообщают также, что в столице страны Загребе ветки деревьев падали на припаркованные машины.



В Хорватии из-за снега закрыли несколько автотрасс / Фото Goran Kovacic PIXSELL

Снег выпал в Загребе, а также в городе Сплит, Риеку и Карловац.



Хорватия страдает от снегопада / Фото Miroslav Lelas PIXSELL

Кроме того, в некоторых городах Хорватии – более 10 сантиметров снега. Худшая погода у побережья Адриатического моря.

Хорватию засыпало снегом / видео PIXSELL

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