Зимняя метель в апреле: страны Европы страдают от снега – видео
Страны Европы страдают от метели. В Словении и Хорватии из-за снегопада возникли проблемы на дорогах. Синоптики и в дальнейшем прогнозируют понижение температуры.
Источник:Associated Press
В хорвате и Словении из-за сильного снегопада возникли проблемы в движении транспорта. Власть пытается стабилизировать ситуацию.
К слову В Черновицкой области пронесся смерч: видео
Какова ситуация в Европе
Из-за сильного снегопада в Словении возникли дорожные аварии и пробки. Но худшей ситуации ждут в среду и четверг. На эти дни передают до -10 градусов.
В Хорватии власти из-за непогоды закрыли несколько автотрасс, на некоторых дорогах ограничили въезд грузовиков. Сообщают также, что в столице страны Загребе ветки деревьев падали на припаркованные машины.
В Хорватии из-за снега закрыли несколько автотрасс / Фото Goran Kovacic PIXSELL
Снег выпал в Загребе, а также в городе Сплит, Риеку и Карловац.
Хорватия страдает от снегопада / Фото Miroslav Lelas PIXSELL
Кроме того, в некоторых городах Хорватии – более 10 сантиметров снега. Худшая погода у побережья Адриатического моря.
Хорватию засыпало снегом / видео PIXSELL
Чего ждать Украине
- Снегопад возник из-за циклона в Европе, который перемещается с юго-запада Европы и влияет на погоду в Украине.
- В Украине также ухудшится температура – будут снег и мороз. В частности, 7 апреля на востоке Украины будет пасмурная и дождливая погода, на западе прогнозируют снег.
Поделиться новостью