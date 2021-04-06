В Черновицкой области пронесся небольшой смерч. Инцидент случился в селе Редковцы в Новоселицком районе.

Соответствующим видео поделилась очевидица в инстаграме. Она опубликовала его 5 апреля и указала дату съемки – 15:05.

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На кадрах, которые появились в сети, видно, как местных жителей посреди дороги застала стихия. Они находились в автомобиле. К счастью, смерч был невелик, это явление длилось недолго.

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Ранее синоптик Татьяна Негадайлова объяснила, почему в регионе могут случаться смерчи. Все из-за изменения климата. Ведь с 1990 года в области фиксируют повышение температур, пишет АСС.

"Сейчас наша местность соответствует климату Южной Молдовы. Именно там, в степях, рождаются эти вихри и смерчи. Поэтому, эта "полоса смерчей" поднялась на север и задела нас", – отметила она.

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