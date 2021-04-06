В Черновицкой области пронесся смерч: видео
В Черновицкой области пронесся небольшой смерч. Инцидент случился в селе Редковцы в Новоселицком районе.
Источник:инстаграм ksandra.23
Соответствующим видео поделилась очевидица в инстаграме. Она опубликовала его 5 апреля и указала дату съемки – 15:05.
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На кадрах, которые появились в сети, видно, как местных жителей посреди дороги застала стихия. Они находились в автомобиле. К счастью, смерч был невелик, это явление длилось недолго.
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Ранее синоптик Татьяна Негадайлова объяснила, почему в регионе могут случаться смерчи. Все из-за изменения климата. Ведь с 1990 года в области фиксируют повышение температур, пишет АСС.
"Сейчас наша местность соответствует климату Южной Молдовы. Именно там, в степях, рождаются эти вихри и смерчи. Поэтому, эта "полоса смерчей" поднялась на север и задела нас", – отметила она.
Смерч в Украине: другие случаи
- Осенью 2020 года прямо на беговой дорожке ипподрома в Одессе пронесся смерч. Очевидцы сняли неожиданный инцидент на видео.
- Такое явление в августе зафиксировали и вблизи Евпатории, а также в Сакском и Черноморском районах оккупированного Крыма.
- Еще раньше уникальное явление зафиксировали путешественники на горе Ребра – одной из самых высоких вершин в Украине.
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