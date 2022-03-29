Если Украина будет объектом какой-либо агрессии, какого-либо военного нападения или какой-либо военной операции, государство может в течение 3 дней потребовать немедленных консультаций. Об этом сообщил член украинской делегации Александр Чалый.

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Чалый: Это основное наше требование

По его словам, если соответствующие консультации не приведут к дипломатическому решению проблемы, страны-гаранты должны предоставить Украине военную помощь, вооружение.

Даже не исключаем такое положение – закрыть воздушное пространство над Украиной. Сделать (надо – 24 канала) все возможное, чтобы восстановить безопасность Украины. Это – основное наше требование,

– подчеркнул Чалый.

Он объяснил, что если основные положения удастся закрепить, то Украина будет в позиции фактически зафиксировать свой сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета.

"Это исторически уже зафиксировано в нашей Декларации о суверенитете, принятой 16 июля 1990 года", – отметил Чалый.

В соответствии с этим, под гарантиями, фактически равными гарантиям 5-й статьи НАТО, как требует Конституция, Украина не будет размещать на своей территории иностранные военные базы, военные контингенты и не будет вступать в военно-политические союзы.

"Проведение военных учений на территории нашего государства будет согласовываться со странами-гарантами", – отметил член делегации.

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