Якщо Україна буде об'єктом будь-якої агресії, будь-якого військового нападу чи будь-якої військової операції, держава може упродовж 3 днів вимагати негайних консультацій. Про це повідомив член української делегації Олександр Чалий.

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Чалий: Це основна наша вимога

За його словами, якщо відповідні консультації не призведуть до дипломатичного розв'язання проблеми, країни-гаранти повинні надати Україні військову допомогу, озброєння.

Навіть не унеможливлюємо таке положення – закрити повітряний простір над Україною. Зробити (треба – 24 канал) все можливе, щоб відновити безпеку України. Це – основна наша вимога,

– наголосив Чалий.

Він пояснив, якщо основні положення вдасться закріпити, то Україна буде в позиції фактично зафіксувати свій сьогоднішній статус позаблокової і без'ядерної держави у формі постійного нейтралітету.

"Це історично вже зафіксовано в нашій декларації про суверенітет, яку ухвалили 16 липня 1990 року", – зауважив Олександр Чалий.

Відповідно до цього, під гарантіями, які фактично дорівнюють гарантіям 5-ї статті НАТО, як вимагає Конституція, Україна не розміщуватиме на своїй території іноземні військові бази, військові контингенти і не вступатиме у військово-політичні союзи.

"Проведення військових навчань на території нашої держави буде зі згоди країн-гарантів", – зауважив член делегації.

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