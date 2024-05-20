Об этом 24 Каналу рассказал Иван Ус – главный консультант Национального института стратегических исследований.

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Изменение доктрины

В Социально-демократической партии канцлера Германии Олафа Шольца заговорили о возможности закрыть часть неба над Украиной. Политики считают, что страны НАТО должны принять участие в защите нашего государства от воздушных атак России.

В то же время отдельные члены как НАТО, так и ЕС не раз говорили о том, что сбивать российские воздушные угрозы – это, мол, не то же, что иранские, когда они летели на Израиль.

Действительно было много дискуссий. Все помнят истории, как Польша просто смотрела на то, как российские ракеты залетали и вылетали из ее пространства. А вот с Румынией, кстати, другая история. Я встречался с экс-депутатом парламента Румынии, и он показал мне видео, как румынские пограничники стреляют по дронам, которые летят по побережью Дуная. Они были не уверены, куда дроны прилетят – в Украину или в Румынию,

– рассказал Иван Ус.

Ус также добавил, что с видео было понятно, что попасть в российские беспилотники, пограничникам не удалось. Впрочем важно, что они по крайней мере пытались что-то сделать.

"Одна из составляющих возможного присутствия иностранных войск в Украине – это изменение решения НАТО, то есть если будут какие-то пуски над Украиной, их могут сбивать. В общем пока идет война – есть риск для всех стран региона. Страны ЕС, которые понимают, что Россия может прийти к ним, но НАТО за них не вступится, все больше говорят о том, что в Украине должны быть зарубежные войска", – подчеркнул Ус.

Такие мысли уже доносились из небольших стран Балтии. Впрочем одним из первых заявлений о возможности отправки военных в Украину, которое вызвало резонанс, прозвучало именно от президента Франции. Поэтому можно надеяться и на то, что изменится доктрина и по сбиванию воздушных объектов над Украиной.