Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он спрогнозировал, какие государства смогут ввести миротворцев для защиты Украины.
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Краев: Будут большие вопросы к Западной Европе
Краев отметил, что США поддерживают миротворческую или гуманитарную миссию любой другой страны НАТО. Они уже достаточно четко об этом заявляли устами своего посла, а значит, перечень государств может быть разным.
На самом деле это наши страны-соседи, которые лучше всех понимают, что такое российская агрессия и насколько она может быть опасна,
– подчеркнул Краев.
По его словам, речь идет обо всем восточном фланге НАТО. Это прежде всего:
- страны Балтии;
- Словакия;
- Словения;
- Польша;
- Чехия.
Также может поддержать Дания. Были разговоры и о том, что даже Нидерланды думали о том, чтобы хотя бы экономически поддержать эту инициативу, отметил аналитик.
Относительно всех остальных – конечно, там будут большие вопросы и к Западной Европе, и к Германии прежде всего. Должен сделать небольшую ремарку. Я сомневаюсь, что все-таки миротворческая миссия в любом виде сможет мощно помочь Украине.
Краев перечислил государства для миротворческой миссии в Украине: смотрите видео