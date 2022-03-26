Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він спрогнозував, які саме держави зможуть ввести миротворців для захисту України.

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Краєв: Будуть великі питання до Західної Європи

Краєв зауважив, що у США підтримують миротворчу або гуманітарну місію будь-якої іншої країни НАТО. Вони вже доволі чітко про це заявляли вустами свого посла, а отже, перелік держав може бути різний.

Насправді це наші країни-сусіди, які найбільше розуміють, що таке російська агресія й наскільки вона може бути небезпечною,

– наголосив Краєв.

За його словами, мовиться про весь східний фланг НАТО. Це насамперед:

країни Балтії;

Словаччина;

Словенія;

Польща;

Чехія.

Також може підтримати й Данія. Були розмови й про те, що навіть Нідерланди думали над тим, щоб хоча б економічно підтримати цю ініціативу, відзначив аналітик.

Щодо всіх інших – звісно, там будуть великі питання і до Західної Європи, і з Німеччиною насамперед. Маю зробити невелику ремарку. Я досі сумніваюсь, що все-таки миротворча місія у будь-якому вигляді зможе потужно допомогти Україні. Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

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