Про це розповів польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Він поспілкувався з журналістами після дводенного засідання Ради Європи.
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Все більше країн за, але чекають підтримки НАТО
Політика запитали, як там сприймають ідею миротворчої місії в Україні, про яку раніше під час свого візиту до Києва говорив польський віцепрем'єр Ярослав Качинський. Як зауважив Моравецький, судячи з інформації у ЗМІ, напередодні були позитивні реакції з Данії та Литви.
Інші держави-члени висловили своє схвалення, але вони очікують певної підтримки та загального голосу з боку НАТО,
– додав він.
Й уточнив, що мовиться саме про точкову місію НАТО. Ймовірно, це означає захист, до прикладу, гуманітарних коридорів або ж певного конкретного міста.
Польський прем'єр згадав і про скептиків
Моравецький додав, що в Єврораді все ж були й ті, хто налаштовані скептично до ідеї введення миротворців. "Хотілося б, щоб вони уявили, що вся Україна стає Маріуполем – розбомбленим місцем, з якого змушені втікати люди", – зазначив глава польського уряду.
У такому випадку державам довелося б прийняти десятки мільйонів біженців, наголосив політик. "Дивлячись на варварську поведінку Путіна та його солдатів, можна уявити найгірші сценарії. Тож презентація цієї концепції знаходить все більш благодатний ґрунт", – пояснив він.
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