Про це Качинський розповів на брифінгу, який відбувся після зустрічі президента Володимира Зеленського з головою польського уряду Матеушем Моравецьким, прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншем.

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В Україну потрібно ввести миротворчу місію НАТО

Качинський також приїхав до Києва 16 березня. Він зазначив, що підтримує українців, які зараз боронять свою землю.

"Ми хочемо виразити свою підтримку не лише словами, але й справами", – додав віцепрем'єр.

Він зазначив, що в Європейському союзі та НАТО повинні побачити ті наслідки, до яких може призвести те, що зараз розгортається в Україні.

Ми поділяємо цінності й НАТО, і Євросоюзу. І ми говоримо про те, що, можливо, потрібно запроваджувати миротворчу місію на теренах України, щоб вона допомагала не лише в гуманітарних питаннях, але й боронила її землю,

– зауважив Качинський.

Віцепрем'єр додав, що Україна та ЄС, як і весь демократичний світ, поділяють однакові цінності.

"Зараз ми перебуваємо у Києві та говоримо про те, що проходить його оборона. Ми хочемо сказати, що солідарні з вами й продовжуватимемо допомагати", – підсумував Качинський.

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