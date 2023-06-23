Общаясь с журналистами, Анджей Дуда обратился к странам, которые предлагают Украине отказаться от своих территорий. Пойти на такой шаг, чтобы достичь какого-то "компромисса" и прекратить войну.

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Призвал отдать территории

Анджей Дуда не слишком подбирал слова. Он считает, что лидеры государств, разбрасываемых такими советами, должны отдать свои территории, чтобы остановить российскую агрессию.

Пусть Украина получит обратно Донецк, Луганск и Крым, а кто-нибудь пусть отдаст России кусок своей территории. Вперед! Я думаю, Россия будет счастлива, если получит какой-нибудь красивый кусок, например, на средиземноморском побережье,

– подчеркнул Дуда.

Накануне Владимир Зеленский рассказал, каким будет финал войны против Украины. Президент заверил, что наше государство не пойдет на замороженный конфликт

Каким Зеленский видит финал войны

По словам главы государства, "украинские победы на поле боя необходимы" для нас. Зеленский также заверил, что власти Украины не будут останавливать военные действия, чтобы из-под оккупации освобождать свои территории.

Как бы далеко мы ни продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не пойдем на замороженный конфликт. Потому что война – это бесперспективное развитие для Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также заговорил о переговорном процессе. Он отметил, что за один стол с Россией никто не будет садиться, если она не откажется от оккупации территорий нашей страны. Более того, на этот шаг Зеленский не готов даже после смены президента в стране-агрессоре.

Напомним, что накануне в Украину прибыла делегация из африканских лидеров. Они пытались проталкивать свой "мирный план". По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, только наше государство будет определять условия, на которых будет проходить этот "мирный план".

Он убежден, что чем больше своих территорий деоккупирует наша страна, тем лучше будут ее позиции. Так, за столом переговоров можно будет легче достичь справедливого и продолжающегося мира.