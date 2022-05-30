Президент выступил перед членами Европейского совета. Он подчеркнул, что проблемы будут только расти. Например, масштабный голод в Африке или странах Азии будет означать, что южной и юго-восточной Европе грозит новый масштабный миграционный кризис.

Тема Европа должна продемонстрировать силу, – Зеленский обратился в Европейский совет

Россия использует народы как заложников

Москва шантажирует Европу продовольствием. Зеленский подчеркнул, что это сознательный их удар. Россия просто использует народы Африки и Азии как заложников, сознательно толкает их на голод. Цель – чтобы люди оттуда массово убегали в Европу, то есть причину новой волны беженцев. Президент отметил, что должны найти решение, которое позволит предотвратить развертывание продовольственного кризиса.

Так же Россия привела к ценовой нестабильности на энергорынке. Агрессор еще в прошлом году позаботился, чтобы рекордно выросли газовые цены. Зеленский отметил, что теперь Москва делает так, чтобы все энергетические цены зашкаливали. Ей нужно, чтобы европейцы протестовали против своих же государств.

И если это – угроза для каждого и каждой из всех стран, каждого из вас, если это ставка России на политический хаос в ваших странах, то почему некоторые еще думают, что могут защититься наедине?

– спросил президент.

Санкции дают независимость

Зеленский подытожил, что Европа должна продемонстрировать силу, потому что только это воспринимает Россия. По словам президента, нужно быть не отдельными, не обломками, а единым целым.

Он подчеркнул – шестой санкционный необходимо согласовать. Он должен быть эффективным – включая нефть. Чтобы Россия ощущала цену за то, что делает против Украины и против всей Европы. Это позволит избавиться от зависимости от российского энергетического оружия. Хотя бы от нефтяной части.

В заключение Зеленский поблагодарил за усилия партнеров по созданию зеленых коридоров для аграрного экспорта из Украины. Однако надежное обеспечение продовольственной безопасности невозможно без прекращения войны России против Украины.

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