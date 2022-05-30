Президент виступив перед членами Європейської ради. Він наголосив, що проблеми тільки зростатимуть. Наприклад, масштабний голод в Африці чи в країнах Азії означатиме, що південній і південно-східній Європі загрожує нова масштабна міграційна криза.

До теми Європа має продемонструвати силу, – Зеленський звернувся до Європейської ради

Росія використовує народи як заручників

Москва шантажує Європу продовольством. Зеленський наголосив, що це їхній свідомий удар. Росія просто використовує народи Африки і Азії як заручників, свідомо штовхає їх до голоду. Мета – аби люди звідти масово втікали до Європи, тобто спричинення нової хвилі біженців. Президент зазначив, що мусимо знайти рішення, яке дозволить запобігти розгортанню продовольчої кризи.

Так само Росія спричинила цінову нестабільність на енергоринку. Агресор ще торік подбав, щоб рекордно зросли газові ціни. Зеленський зазначив, що тепер Москва робить так, аби всі енергетичні ціни зашкалювали. Їй потрібно, щоб європейці протестували проти своїх же держав.

І якщо це – загроза для кожного і кожної з усіх країн, кожного з вас, якщо це ставка Росії на політичний хаос у ваших країнах, то чому дехто ще думає, що може захиститись наодинці?

– запитав президент.

Санкції дають незалежність

Зеленський підсумував, що Європа має продемонструвати силу, бо тільки це сприймає Росія. За словами президента, потрібно бути не окремими, не уламками, а єдиним цілим.

Він наголосив – шостий санкційний необхідно узгодити. Він має бути ефективним – включно з нафтою. Щоб Росія відчувала ціну за те, що робить проти України і проти всієї Європи. Це дозволить позбутись залежності від російської енергетичної зброї. Хоча б від її нафтової частини.

Насамкінець Зеленський подякував за зусилля партнерів щодо створення зелених коридорів для аграрного експорту з України. Проте надійне гарантування продовольчої безпеки неможливе без припинення війни Росії проти України.

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