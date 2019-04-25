11:54
25 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Новые "победы" Зеленского. Политическое будущее Порошенко
      Вєсті.UA
      20:48, 24 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Страны-члены НАТО увеличат финансовые взносы для поддержки Украины

      10 Читати новину українською
      Страны-члены НАТО увеличат финансовые взносы для поддержки Украины
      Страны-члены НАТО увеличат финансовые взносы для поддержки Украины / Фото из открытых источников

      Страны-члены Североатлантического альянса увеличат финансовые взносы в ряд трастовых фондов для поддержки Украины, в частности в фонды разоружения и медицинской реабилитации военнослужащих, раненых на Востоке.

      К тому же, медицинскую реабилитацию военных в НАТО решили продлить до 2021 года, передает сайт Кабинета министров Украины.

      Читайте также: Столтенберг пригласил Зеленского посетить штаб-квартиру НАТО

      "НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину на ее пути к евроатлантической интеграции, увеличивая финансовые взносы в целевые фонды", – заявил руководитель трастовых проектов НАТО Фредерик Пежо.

      Представитель НАТО добавил, что также будут выделены средства на реализацию ряда других проектов.

      Фредерик Пежо во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе обсудил визит в Киев генерального менеджера Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA), который планируется в мае этого года.

      Зустріч представників НАТО з українськими дипломатами
      Встреча представителей НАТО с украинскими дипломатами

      Отметим, что представители NSPA планируют передать Реабилитационному центру для военнослужащих на спортивно-учебную базу Минобороны "Тысовец" специальный автобус, оборудованный для комфортной транспортировки раненых бойцов, а также медицинское оборудование для военного госпиталя в городе Ирпень.

      Что такое трастовый фонд НАТО? Политика трастового фонда была начата в сентябре 2000 года с целью помощи странам-партнерам НАТО в безопасном обезвреживании стрелкового оружия и легких вооружений, переносных зенитно-ракетных комплексов, ракет, обычного вооружения, ракетного топлива и пестицидов.

      Проекты инициируются странами-членами НАТО, странами-партнерами и финансируются на добровольной основе. Альянс не определяет, какие именно просьбы о помощи будут реализованы. Страны-члены определяют в индивидуальном порядке, какие предложения они хотят поддержать и развивать в дальнейшем.

      blog_ava
      Чистый четверг-2019: приметы и традиции
      сегодня
      140362
      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском
      сегодня , 10:26 Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском
      Євгенія Мазур 26092
      Почему Путин не произносит фамилию Зеленского
      сегодня , 09:00 Почему Путин не произносит фамилию Зеленского
      Іван Яковина 1139
      Зе-руйнівник: як саме актор зніс картковий будиночок української політики?
      сегодня , 08:40 Зе-руйнівник: як саме актор зніс картковий будиночок української політики?
      Костянтин Шкабара 1464
      Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      24 апреля , 22:00 Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      Ольга Черненко 934
      Что означает решение суда о приостановлении обязательного переименования УПЦ МП
      24 апреля , 21:00 Что означает решение суда о приостановлении обязательного переименования УПЦ МП
      Ірина Поліщук 878
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Новые санкции США против России не будут эффективными, – эксперт назвал причину
       12 ноября 2018 , 07:01
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Стало известно, когда достроят Кольцевую дорогу в Киеве
       31 июля 2018 , 16:20
      Подержанная Daewoo Nexia – стоит ли покупать?
       24 марта , 12:05
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук