Страны-члены НАТО увеличат финансовые взносы для поддержки Украины

Страны-члены Североатлантического альянса увеличат финансовые взносы в ряд трастовых фондов для поддержки Украины, в частности в фонды разоружения и медицинской реабилитации военнослужащих, раненых на Востоке.

К тому же, медицинскую реабилитацию военных в НАТО решили продлить до 2021 года, передает сайт Кабинета министров Украины.

Читайте также: Столтенберг пригласил Зеленского посетить штаб-квартиру НАТО

"НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину на ее пути к евроатлантической интеграции, увеличивая финансовые взносы в целевые фонды", – заявил руководитель трастовых проектов НАТО Фредерик Пежо.



Представитель НАТО добавил, что также будут выделены средства на реализацию ряда других проектов.

Фредерик Пежо во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе обсудил визит в Киев генерального менеджера Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA), который планируется в мае этого года.



Встреча представителей НАТО с украинскими дипломатами

Отметим, что представители NSPA планируют передать Реабилитационному центру для военнослужащих на спортивно-учебную базу Минобороны "Тысовец" специальный автобус, оборудованный для комфортной транспортировки раненых бойцов, а также медицинское оборудование для военного госпиталя в городе Ирпень.

Что такое трастовый фонд НАТО? Политика трастового фонда была начата в сентябре 2000 года с целью помощи странам-партнерам НАТО в безопасном обезвреживании стрелкового оружия и легких вооружений, переносных зенитно-ракетных комплексов, ракет, обычного вооружения, ракетного топлива и пестицидов.



Проекты инициируются странами-членами НАТО, странами-партнерами и финансируются на добровольной основе. Альянс не определяет, какие именно просьбы о помощи будут реализованы. Страны-члены определяют в индивидуальном порядке, какие предложения они хотят поддержать и развивать в дальнейшем.